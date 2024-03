La libreria Nuova avventura coinvolge i piccoli lettori

(Di sabato 2 marzo 2024) A grande richiesta da sabato 30 marzo alladi Marina si terrà il gruppo di lettura per bambini. Due le fasce di età: dai 7 anni e si chiamerà Giovanie Grandi esploratori, per quelli di 9, 10 anni. Gli incontri si terranno nelladi via Felice Cavallotti 32 che sarà pronta ad accogliere, di sabato e con cadenza mensile, dalle 10.30 alle 11.30 il gruppo dei più, dalle 11.30 alle 12.30 quello degli Esploratori. Non mancheranno discussioni stimolanti e creative relative ai libri che saranno proposti dalla libraia Caterina con particolare giudizio formativo, ludico e pedagogico. Il testo dovrà essere acquistato ine si potrà partecipare all’incontro a lettura completata. Si strizzerà un’occhio qualora mancassero solo ...

Nicola Lecca in libreria con “Scrittori al veleno”: Nicola Lecca crea un romanzo pungente e ipnotico, capace di mettere in scena, senza veli, le dinamiche e le bizzarrie del mondo editoriale.corrierenazionale

Azar Nafisi: “In Iran ha vinto la protesta. Non sarei mai andata a votare”: La scrittrice: «La natura del regime islamico iraniano è totalitaria e in quanto tale non è riformabile. Vogliono raccontare al Paese che la maggioranza li ...laprovinciapavese.gelocal

IN LARGO SAN SEBASTIANO - Domenica la Nuova raccolta libri dell’associazione ViviamoCaserta: 11:28:18 CASERTA. L’associazione "ViviAmo Caserta" scende di nuovo in campo per la biblioteca comunale e lo fa con una Nuova data per la raccolta sempre presso il Largo San Sebastiano a Caserta. L’app ...casertafocus