La lettera dei docenti dell’artistico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) "I diritti inviolabili di ogni cittadino devono essere tutelati e difesi in nome della libertà di pensiero e parola, oltre ogni posizione ideologica". Questo il pensiero racchiuso in unaaperta di una sessantina didel ‘Gentileschi’ riguardo gli scontri di Pisa e Firenze tra forze dell’ordine e liberi manifestanti. "Le iniziative sono finite a colpi di manganellate da parte della polizia di Stato contro giovani minorenni disarmati – commenta il personale docente - che liberamente contestavano l’eccidio in Palestina. Questi fatti hanno suscitato in noi sconcerto e sgomento, in quanto portatori di pace e di cultura che culminano nella libera espressione del proprio pensiero. Tutti i giorni ci confrontiamo con i nostri studenti per infondere in loro l’amore per la pace e la tolleranza ed il coraggio di combattere con la forza delle idee ...