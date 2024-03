La Juventus verso il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 2 marzo 2024), sul sito www.sportmediaset.it vi è scritto che ci sono buone notizie dall’infermeria per lae per Massimiliano Allegri in vista della sfida del Maradona. Federico Chiesa e Danilo, in dubbio, si sono allenati con il resto del gruppo nell’allenamento di due giorni prima della sfida e le rispettive chances di prendere parte alla trasferta sono aumentate notevolmente. Chiesa sembra aver smaltito la botta alla caviglia subita da Alex Sandro in allenamento, mentre Danilo ha lasciato alle spalle la distorsione sempre alla caviglia.il, le condizioni di Chiesa La settimana di Federico Chiesa dopo la brutta prestazione contro il Frosinone era iniziata nel peggiore dei modi. Scontro con Alex Sandro in allenamento e seduta interrotta anzitempo ...