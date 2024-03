La guida completa per prevenire ed eliminare la follicolite alle gambe

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 2 marzo 2024) Laè un disturbo dermatologico molto comune, che può manifestarsi a qualsiasi età e per molteplici cause. Un problema che può diffondersi su tutto il corpo, ad eccezione dei palmi delle mani e delle piante dei piedi, e che può scatenarsi in seguito a ceretta e depilazione. Colpa dell’infiammazione dei follicoli piliferi, minuscole strutture epidermiche in corrispondenza della radice del pelo, che si manifesta sotto forma di brufoletti, che compaiono sulla pelle. Il risultato è una cute sensibile e arrossata, in alcuni casi persino dolorante. Le cause dellapossono essere tantissime e, spesso, non facilmente identificabili. Proprio per ...