La grande ammucchiata pur di scippare l' Abruzzo

(Di sabato 2 marzo 2024) Per costruire un'alleanza politica serve partire dal quaderno e utilizzare la calcolatrice solo in un secondo momento. Il quaderno per metter giù i valori comuni in cui riconoscersi, le proposte su cui unirsi, focalizzare i blocchi sociali cui rivolgersi. E poi passare ai numeri, all'addendo potenziale del consenso. È una norma di sostanza che la sinistra italiana non pare assorbire, lanciata «nel tutti insieme purché si provi a vincere», agognando ad un effetto contagio che dalla Sardegna abbracci l'. Nell'Isola, il «campo largo» (senza il fu terzo polo) ha prevalso di scarsissima misura solo per mancanza di traino territoriale del candidato presidente del centrodestra, che invece ha sopravanzato la sinistra nella somma dei consensi dei partiti. Ora, dunque, il blocco progressista confida nell'effetto emulazione. Speranza animata attraverso suggestioni, tam tam ...