La Germania indaga dopo che sono emerse registrazioni trapelate di colloqui segreti dell’esercito sull’Ucraina

(Di sabato 2 marzo 2024)sotto inchiesta perriguardanti l’Ucraina Le autorità tedesche aprono un’indaginela diffusione didiriguardanti la strategia di guerra in Ucraina da parte di alti ufficiali. Contenuto delleNelle, gli ufficiali discutono della possibile consegna di sistemi d’arma Taurus all’Ucraina e di un presunto L'articolo proviene da News Nosh.

La notizia è arrivata anche in Germania : “Roberto Speranza e Nicola Magrini indagati ”. I due, secondo le accuse, “ conoscevano gli effetti avversi del Vaccino ... (ilgiornaleditalia)

Masterchef, Antonio Mazzola: «Ho perso, ma non mi sento inferiore a Eleonora. Ho lasciato il lavoro in Germania, un giudice mi ha chiamato»: Antonio Mazzola si è fermato a un passo dalla gloria. La tredicesima edizione di Masterchef è andata a Eleonora Riso. «Una vittoria meritata», ha detto il 28enne siciliano, che però non si sente ...quotidianodipuglia

Mattarella incontra Scholz “Tra Italia e Germania rapporti solidi”: ritrovato il 78enne di cui si erano perse le tracce +++18:07 - “Morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale”, medico indagato per omicidio colposo +++17:44 - La strage di Altavilla, disposta perizia ...grandangoloagrigento

Orrore in Germania: soldato uccide 4 persone tra cui un bambino. L'uomo è stato arrestato: Il soldato si è costituito Secondo quanto ha rivelato chi indaga, il sospettato si è costituito poco dopo aver ucciso le sue vittime ed è stato arrestato dalla polizia. Il movente non è stato ancora ...notizie.tiscali