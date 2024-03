La gaffe di Biden | confonde Gaza con l' Ucraina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuovadel presidente americano Joe. Dopo l'incontro nello studio Ovale con la premier Giorgia Meloni ha dichiarato che gli Stati Uniti inizieranno a far arrivare aiuti umanitari per via aerea amacon l'. "La perdita di vite umane è straziante", ha detto. "Dobbiamo fare di più. E gli Stati Uniti faranno di più. Nei prossimi giorni, ci uniremo ai nostri amici in Giordania e ad altri da venerdì, con lanci aerei di cibo e rifornimenti supplementari e cercheremo di continuare ad aprire altre vie di accesso all', compresa la possibilità di un corridoio marittimo per consegnare grandi quantità di assistenza umanitaria", ha spiegato.