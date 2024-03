La frenata dell’inflazione è già finita | la colpa è delle bollette | che crescono nonostante i ribassi del gas

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) A febbraio l’inflazione resta stabile in Italia, secondo le stime preliminari dell’Istat. Anzi, a esser precisi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività sale dello 0,1% su base mensile e resta dello 0,8% su base annua, come nel mese precedente. Al contrario, prosegue il calodi fondo: l’indice al netto degli energetici e degli alimentari passa dal +2,7% al +2,4%. La stabilizzazione deriva dalla fine“tensioni sui prezzi dei beni alimentari”, anche se questo effetto si limita a compensare “l’indebolimentospinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici”, come sottolinea l’istituto di statistica. La flessione su base tendenziale dei beni energetici a febbraio risale al -17,3% (contro il -20,5% di gennaio). All’opposto, si riduce il tasso di crescita del carrello ...