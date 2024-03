(Di sabato 2 marzo 2024) A febbraio l’inflazione resta stabile in Italia, secondo le stime preliminari dell’Istat. Anzi, a esser precisi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività sale dello 0,1% su base mensile e resta dello 0,8% su base annua, come nel mese precedente. Al contrario, prosegue il calodi fondo: l’indice al netto degli energetici e degli alimentari passa dal +2,7% al +2,4%. La stabilizzazione deriva dalla fine“tensioni sui prezzi dei beni alimentari”, anche se questo effetto si limita a compensare “l’indebolimentospinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici”, come sottolinea l’istituto di statistica. La flessione su base tendenziale dei beni energetici a febbraio risale al -17,3% (contro il -20,5% di gennaio). All’opposto, si riduce il tasso di crescita del carrello ...

L’inflazione sembra essere in frenata in Italia, ma i dati Istat sui prezzi del 2023 non sorridono di certo agli italiani. L’ultimo rapporto del 2023 , ... (quifinanza)

A febbraio l’inflazione resta stabile in Italia, secondo le stime preliminari dell’Istat. Anzi, a esser precisi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per ... (lanotiziagiornale)

L’inflazione italiana resta stabile a febbraio e sotto il livello dell’Area Euro per il quinto mese di fila: Quanto all’inflazione acquisita per quest’anno, è risultata dello 0,5%. Significa che, se i prezzi restassero invariati di mese in mese fino a dicembre, la crescita dell’intero 2024 sarebbe di appena ...investireoggi

Confesercenti, Marinelli: per il commercio è stato un febbraio nero, il peggiore dal 2015: “Le nostre preoccupazioni sull'andamento dei saldi invernali trovano conferma anche nei dati Istat sul commercio. In Irpinia, come nel resto del Paese, le vendite fanno segnare una netta flessione nel ...corriereirpinia

La frenata dell’inflazione è già finita: la colpa è delle bollette, che crescono nonostante i ribassi del gas: L'inflazione resta stabile a febbraio: a pesare l'aumento delle bollette del gas con la cancellazione degli aiuti da parte del governo.lanotiziagiornale