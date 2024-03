La Fifa dice no al cartellino blu

(Di sabato 2 marzo 2024) Nel calcio i cartellini a disposizione dell'arbitro continueranno a essere due: il giallo per l'ammonizione e il rosso per l'espulsione. Gianni Infantino, presidente dellaha categoricamente escluso la prospettiva che i cartellini blu possano avere un ruolo nel calcio di alto livello...

