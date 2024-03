La falsa recensione scaccia il cliente vero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 2 marzo 2024) Sul web, tra commenti e giudizi di qualità, si nascondono discutibili strategie di marketing quando non frodi autentiche. Le piattaforme delle «big tech» cercano di correre ai ripari, eliminando le critiche fasulle. Ma con l’Intelligenza artificiale sono destinate a moltiplicarsi. La possibilità di comprare online non ha solo tagliato tempi di attesa e ampliato l’orizzonte dell’offerta ma, rovescio della medaglia, ha moltiplicato le trappole. L’e-commerce è diventato un paradiso diri e professionisti dei prodotti taroccati. Riguarda la merce e, per estensione, anche i consigli d’acquisto. Quante volte abbiamo sentito dire «io non considero le “stelle” ricevute da un ristorante o da un albergo, ma vado a colpo sicuro solo con le recensioni di chi ha già provato»; come se i giudizi sul web di presunti clienti soddisfatti fossero oro colato, giudizi dei quali ...