La destra europea dice no a nuovi fondi Ue per l' Italia

(Di sabato 2 marzo 2024) Il centroeuropeo si oppone a un'estensione del Recovery Fund, programma che ha permesso a diverse nazioni come l'di ricevere una pioggia di miliardi dall'Europa e che scadrà nel 2026. Il nostro Paese è tra quelli che sarebbero aperti all'idea di una sua estensione ma popolari e...

Alice Weidel, leader dell’Alternative für Deutschland, tesse le lodi della Brexit. E dice che il suo partito potrebbe organizzare un referendum per una ... (internazionale)

New York Times: "Biden e l'improbabile alleata Meloni, uniti per difendere Kiev": La premier "proviene dall'estrema destra europea e la sua coalizione contiene voci influenti che sono molto più filorusse e simpatizzanti di Putin rispetto al mainstream europeo, eppure è andata in ...adnkronos

Verdi Ue: "Per un secondo mandato di von der Leyen serve un impegno sul Green deal": Un pericolo che l’Europa rischia di correre davanti all’avanzare delle destre. Per Reintke, una futura coalizione tra il Ppe e, ad esempio, il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), che ...ansa

Katarina Barley: “I manganelli a Pisa non si possono ignorare. Meloni È un ‘Giano bifronte’”: La spitzenkandidatin di Spd e popolari a Roma in intervista con Repubblica lancia un avvertimento a Weber: “I popolari non si alleaino con l’estrema destra” ...repubblica