La ‘democrazia dello streaming’ è un’utopia | “Artisti sottopagati | compensi scarsi o nulli | poche tutele e contratti inadeguati Serve una riforma”

(Di sabato 2 marzo 2024) Salmo in una stories su Instagram lo aveva detto a gran voce e furente: “Già la musica è quasi completamente gratis, dovete sapere che le piattaforme streaming non pagano un ca**o, ci danno niente pochissimo”. Dietro le parole dell’artista c’è una verità ed è emersa dalla ricerca realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con ItsRight, la società che gestisce i diritti connessi di oltre 170milae musicisti. La ricerca è stata realizzata attraverso un questionario al quale hanno partecipato oltre 800. In un secondo momento è stato estratto un campione scientificamente rappresentativo di 300per la finalizzazione dell’indagine dal punto di vista sociologico ed economico. La prima urgenza che è emersa dall’indagine è la fragilità economica degli interpreti, esecutori, produttori ...