La corsa al riarmo e all’Apocalisse

(Di sabato 2 marzo 2024) Nelle ultime 72 ore si sono susseguiti tre fatti che, tra un gossip sui Ferragn-ex e l’ennesima rissa da bar sulle esternazioni del generale Vannacci, meriterebbero forse un po’ di attenzione. Da parte di tutti. Magari come promemoria per le prossime elezioni europee di giugno. Reazione sproporzionata Primo. Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu gli Stati Uniti hanno bloccato, ponendo per l’ennesima volta il veto, la mozione di condanna nei confronti di Israele per quella che è stata ribattezzata “la strage degli affamati”, costata la vita ad oltre cento civili inermi in attesa degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La mozione, che ha avuto il supporto di tutti gli altri 14 membri del Consiglio stesso, si è scontrata di nuovo con il muro dell’amministrazione guidata da Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti che a parole ha reiterato con appelli quasi quotidiani a Netanyahu la ...