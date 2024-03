La Cna a Monaco di Baviera per discutere del ruolo futuro dell’artigianato in Europa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 2 marzo 2024) ROMA – Il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, e il segretario generale Otello Gregorini hanno partecipato alla riunione delle Organizzazioni europeeche si è tenuta adi. Al centro del summit, convocato in vista delle prossime elezioni europee, il tema “L’artigianato costruisce l’di domani”. Un tema caldo che è stato il filo conduttore della recente Direzione nazionale della Confederazione dopo essere stato indagato dalla nostra Area studi e ricerche. Al vertice si è sottolineato come l’abbia bisogno di economie locali forti per mantenere la propria competitività e costruire unsolido. Artigiani, micro, piccole e medie imprese sono indispensabili per garantire prosperità, servizi, posti di lavoro, formazione nelle ...