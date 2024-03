La 18enne Makka confessa | «Ho ucciso mio padre Picchiava mia madre e me Esperto Karate | colpiva dove i lividi non si vedevano»

La giovane ha confessa to. È stata lei a colpire a morte il padre, Akhyad Sulaev, con una coltellata all'addomeLa giovane di Nizza Monferrato ha confessa to. È ... (torino.corriere)

Svolta nelle indagini dell'omicidio di Nizza Monferrato (Asti), in cui un uomo ieri, 1 marzo, ha perso la vita in casa al termine di una lite. Secondo quanto ... (ilmessaggero)

Uccide il padre a coltellate dopo una lite, la figlia 18enne confessa: «Stanca delle violenze che subivamo io e mia madre»: Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la figlia 18enne ha confessato ... La più grande di loro, Makka, sarebbe la colpevole dell'omicidio. I carabinieri della vicina Canelli lavorano dal ...leggo

Figlia uccide padre a Nizza Monferrato, la 18enne Makka: «Stanca delle violenze che subivamo io e mia madre»: Svolta nelle indagini dell'omicidio di Nizza Monferrato (Asti), in cui un uomo ieri, 1 marzo, ha perso la vita in casa al termine di una lite.msn