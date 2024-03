L’8 marzo Calendario lunghissimo di eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) MONTOPOLI Sarà un lungo 8a Montopoli che sarà declinato in unlungo più di un mese. Tantiorganizzati in collaborazione con altrettante realtà del territorio, un cartellone dedicato a tutte le donne che lottano “Una, nessuna, centomila”. Si comincia oggi, sabato 2alle 21.15, con lo spettacolo “La valigia dei ricordi” organizzato dalla compagnia teatrale No, grazie! Sul palco del teatro Terreni di Capanne ci saranno le attrici del laboratorio di teatro over 65. Doppio appuntamento per l’8: il circolo Arci Torre Giulia ospita una cena con intrattenimento musicale delle Note Vaganti mentre a Capanne andrà in scena “Perché il fuoco non muore” della compagnia No, Grazie! Il giorno successivo, sabato 9, ci sarà l’inaugurazione della mostra ...