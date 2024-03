L’8 marzo a Marcianise incontro intitolato “Non solo mimosa”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mettere su famiglia deve essere un ‘passo a due’: le donne devono avere pari opportunità nel lavoro senza rinunciare ai propri cari e da questo punto di vista c’è ancora molto da fare”: lo sostiene l’avvocato Carmen Posillipo, assessore alle pari opportunità del comune di(Caserta) che insieme con la collega Francesca Cicchella dell’assessorato alla pubblica istruzione ha organizzato per l’8l’“Non”. “Sono parecchie le frasi – dice l’assessore Posillipo – che come avvocato di diritto di famiglia mi sento dire ogni giorno: ‘E poi sono nati i miei figli e mi sono dovuta fermare’, oppure ‘poi sono diventati grandi i mie figli e non sapevo più cosa fare’ e, dai datori di lavoro, ‘Signora vada a lavorare’ e ...