Kate Middleton | in convalescenza non riesce a fare a meno di una cosa

La principessa del Galles tornerà ai suoi impegni pubblici dopo Pasqua, ma le speculazioni intorno al suo stato di salute non si fermano, tanto che fonti ... (vanityfair)

Il silenzio di Buckingham Palace sulla convalescenza di Kate Middleton dopo «l’intervento chirurgico addominale programmato» a metà gennaio ha scatena to su ... (vanityfair)

Kate Middleton non si fa vedere in pubblico da un po' e nel frattempo impazzano le teorie più bizzarre sulle sue condizioni. C'è chi dice che sia in coma, chi ... (liberoquotidiano)