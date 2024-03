Juventus | Vaciago | «Il ricorso del Napoli? Surreale»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Guidoha parlato circa le dichiarazioni di De Laurentiis suldelverso latramite la FIFA Guido, direttore di Tuttosport, ha fatto il punto sul quotidiano torinese circa le parole di De Laurentiis in merito alper far escludere la Juve dal Mondiale per Club del 2025.– «Speriamo che non sia vero. Che la voce secondo cui ilstarebbe preparando un’azione legale per impedire alladi partecipare al Mondiale per club rimanga tale. Perché è abbastanza. E il calcio italiano non ha bisogno di un’altra occasione per farsi ridere dietro. Facciamo finta che sia una bufala legata alla boutade londinese di De Laurentiis, secondo il quale la ...