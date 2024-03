Juventus Next Gen-Gubbio 2-2 | Udoh riacciuffa i bianconeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Alessandria, 2 marzo 2024 – Quello che torna dal “Moccagatta” è uncon un punto in più in classifica, che sì commette ancora errori ingenui ma che trova ancora una volta il giusto piglio per rimettersi in carreggiata e recuperare risultati sfavorevoli. Braglia sorprende tutti schierandosi a specchio, ma la partita cambia con l’ingresso di Mercati che rimpolpa il centrocampo e mette in difficoltà i. Poi i “ragazzi terribili” dellaGen ingannano i rossoblù due volte, ma il sigillo finale lo mette ancora King, alla sua decima rete in campionato. Due sole occasioni nei primi 45’: al 5° Guerra prova a finalizzare un contropiede di Sekulov ma sfiora solo l’incrocio, poi al 18° Spina lanciato a rete ignora il liberissimoal centro, calcia col destro ...