Juventus | l’agente di Allegri svela il futuro del tecnico

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Giovanni Branchini, agente dell’allenatore dellaMassimiliano, ha parlato deldel suo assistito Giovanni Branchini, agente di Massimiliano, ha parlato a Deejay Football Club su Radio Deejay deldellivornese alla– «rimane alla Juve? Io penso di sì. Sì sì, perché no. Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo quale saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto».