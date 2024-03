Juventus | Allegri | “Pogba? Si perde giocatore straordinario”

Napoli e Juventus scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona domenica 3 marzo alle ore 20.45. Per entrambe le squadre sarà una partita ... (dailynews24)

Branchini (agente Allegri): "Vedremo cosa deciderà la Juve, ma penso che Allegri possa restare": Intervenuto a "Radio Deejay", Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla del futuro dell'allenatore sulla panchina bianconera: "Se Allegri resta Io penso di sì.tuttojuve

Simeone ‘imita’ lo stratega Allegri: la mossa scatena il caos: Simeone come Allegri, ma non del tutto: i tifosi non la prendono bene In Italia, Massimiliano Allegri ha più volte rimarcato che la Juve doveva entrare nella massima competizione europea per l’anno ...calciomercato

SKY - Juventus, Allegri punta su Alcaraz contro il Napoli: la probabile formazione: Max Allegri ragiona sulle mosse tattiche in vista di Napoli-Juventus: l'allenatore bianconero deve sciogliere alcuni dubbi. La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli in una delle sfide più ...areanapoli