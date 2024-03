Juventus | Allegri in conferenza stampa | “mancano 13 punti alla Champions” | poi un messaggio a Pogba

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024) Laè reduce dvittoria immeritata contro il Frosinone e il successo di ieri del Milan contro la Lazio rischia di complicare la corsa dei bianconeri verso il secondo posto. La squadra è in campo per preparare la sfida della 27ª giornata sul difficile campo del Napoli, un avversario insidioso dopo l’arrivo di Calzona e il netto successo sul campo del Sassuolo. Ladi“La partita di domani è sicuramente molto difficile, per il valore tecnico del Napoli, è anomalo vederlo in quella posizione. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere”. Sono le dichiarazioni del tecnico della, Max. “È una partita complessa come quelle che seguiranno contro Atalanta e Genoa. Dobbiamo cercare di ...