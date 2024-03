Juventus | Allegri | 'Futuro? Quando i dirigenti avranno deciso me lo diranno Spiace per Pogba | il calcio perde tanto'

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , avrebbe vari piani in testa per la zona nevralgica del campo nella sfida contro gli azzurri Si avvicina la ... (calcionews24)

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Napoli-Juventus : ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming . Il ... (sportface)

La Stampa - Locatelli corre oltre le critiche, per Allegri resta il perno della Juve: Su La Stampa - Locatelli corre oltre le critiche, per Allegri resta il perno della Juve. Il giocatore è molto stimato sia per la doti umane che per quelle che mette in campo, viene considerato un ...tuttojuve

Il tecnico bianconero: "A Napoli le partite non finiscono mai. Tornano Chiesa e Danilo, a centrocampo conto su Alcaraz ma anche Miretti e Nonge": Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della trasferta a Napoli: "Per il valore tecnico della squadra è anomalo vederlo in ...gazzetta

Chiesa e Danilo recuperano per Napoli Juve: è ufficiale. L’annuncio di Allegri: Chiesa e Danilo recuperano per Napoli Juve: è ufficiale. L’annuncio di Allegri è arrivato in conferenza stampa Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli Juve ha annunciato il re ...juventusnews24