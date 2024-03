Juventus | Allegri | A Napoli non si vince da 5 anni | gara complessa Chiesa c' è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Torino, 2 marzo 2024 - Lavuole rispondere al Milan e riallungare sui rossoneri, tornati a -1 dai bianconeri. All'orizzonte però c'è un impegno non facile per la Vecchia Signora come quello in programma domani sera (calcio d'avvio alle 20:45) allo stadio "Diego Armando Maradona". Basti pensare che ilha vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro i piemontesi in campionato. "Lason cinqueche non, non sarà facile. È una partita, affrontiamo una squadra tecnica ed è anomalo vederla in quella posizione di classifica - il commento di Massimilianoalla vigilia della- Le sfide asappiamo che non finiscono mai, bisogna limitare le loro qualità ...