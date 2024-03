Judo | Manuel Lombardo sugli scudi! Vittoria nei -73 kg al Grand Slam di Tashkent

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Calato il sipario sulla seconda giornata del2024, in programma fino a domani, domenica 3 marzo, sui tatami della Humo Arena e valevole come quarto evento stagionale del World Tour di. In palio un massimo di 1000 punti (destinati ai vincitori di ciascuna categoria) fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Quattro le categorie nel day-2: –73 kg e -81 kg uomini; -63 kg e -70 kg donne. Alla vigilia l’obiettivo era chiaro: il podio per. Seconda testa di serie nel tabellone dei -73 kg, il 25enne torinese voleva dare una risposta a se stesso. Il tatami uzbeko gli ha regalato quello che voleva e la sua è stata una cavalcata vincete. Lalampo contro il thailandese Masayuki Terada ...