Judo | Grand Slam Tashkent 2024 | Manuel Lombardo trionfa | battuto in finale Lavrentev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Prima vittoria stagionale neldiper. Il 25enne torinese si è imposto a(Uzbekistan) nella categoria -73 kg, conquistando il terzo titolo a livellodella carriera dopo quelli vinti nel 2023 ad Antalya e nel 2019 ad Abu Dhabi., già qualificato per le Olimpiadi di Parigidove sarà un atteso protagonista, ha sconfitto nell’ordine il thailandese Masayuki Terada, l’azero Ibrahim Aliyev e il polacco Adam Stodolski sulla via per accedere alle semifinali. Qui ha avuto la meglio sul padrone di casa, l’uzbeko Shakhram Akhadov, prima dire superando il russo Danilnella finalissima. SportFace.