Judo | Grand Slam Manuel Lombardo è oro a Tashkent

(Di sabato 2 marzo 2024) L'azzurro torna sul gradino più alto 11 mesi dopo il successo di Antalya(UZBEKISTAN) - Primo posto pernel. Undici mesi dopo il successo ottenuto ad Antalya, il 25enne torinese è salito nuovamente sul gradino più alto del podio in un, second

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Grave lutto per Marco Maddaloni che mercoledì ha abbandonato la casa del Grande Fratello subito dopo la diretta ... (dayitalianews)

Morto il suocero, il padre di Romina Giamminelli Grave lutto per Marco Maddaloni che mercoledì ha abbandonato la casa del Grande Fratello subito dopo la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Grave lutto per Marco Maddaloni che mercoledì ha abbandonato la casa del Grande Fratello subito dopo la diretta serale del programma di Canale ... (seriea24)

Marco Maddaloni (US Endemol Shine) Aggiornamento dell’1 marzo 2024 – Marco Maddaloni ha subito un Lutto . A svelarlo è stata il judoka attraverso i suoi ... (davidemaggio)

Prima vittoria stagionale nel Grand Slam di Judo per Manuel Lombardo . Il 25enne torinese si è imposto a Tashkent (Uzbekistan) nella categoria -73 kg, ... (sportface)

Calato il sipario sulla seconda giornata del Grand Slam Tashkent 2024, in programma fino a domani, domenica 3 marzo, sui tatami della Humo Arena e valevole ... (oasport)

Judo, Manuel Lombardo sugli scudi! Vittoria nei -73 kg al Grand Slam di Tashkent: Calato il sipario sulla seconda giornata del Grand Slam Tashkent 2024, in programma fino a domani, domenica 3 marzo, sui tatami della Humo Arena e valevole come quarto evento stagionale del World Tour ...oasport

Judo, Grand Slam 2024: in Uzbekistan è subito oro con l'atleta di casa Ruziev: nel Paese che va pazzo per il Judo, l'Uzbekistan. L'Humo Arena ospita il Grand Slam di quest'anno, con una folla di appassionati sin dalle prime battute. Nella categoria 48 kg, l'atleta neutrale, ...it.euronews

Judo, poche soddisfazioni per l’Italia nel day-1 del Grand Slam a Tashkent: Scutto subito eliminata: Calato il sipario sulla prima giornata del Grand Slam Tashkent 2024, in programma da oggi a domenica 3 marzo sui tatami della Humo Arena e valevole come quarto evento stagionale del World Tour di Judo ...oasport