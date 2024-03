Juan Jesus in campo contro la Juventus | ballottaggio Traoré-Zielinski Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024)inla. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Calzona ripartirà da loro, Osimhen e Kvaratskhelia, con qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere – in attesa della rifinitura di oggi – e diverse certezze a cui affidare le proprie ambizioni di continuità. Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza, non cambierà l’atteggiamento nonostante l’avversario, Calzona (che non parlerà più nelle conferenze pre campionato) insiste con ritmo elevato, pressing alto, palleggio pratico, ricerca immediata della profondità. Il tecnico si affiderà ai soliti, Meret e Di Lorenzo con Rrahmani in difesa, Lobotka e Anguissa a centro, il tridente offensivo con Politano che si unirà alla coppia ...