IX Giornata dell’Udito | a Montecitorio un grande evento di sensibilizzazione organizzato da Udito Italia Onlus

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 2 marzo 2024) ROMA – “È ora di cambiare mentalità: facciamo sì che le cure per l’diventino una realtà per tutti!”. È questo il messaggio globale lanciato dall’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), in occasione dellaMondiale2024, che si celebra il 3 marzo di ogni anno, in tutti i Paesi del mondo. Anche l’partecipa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Problemi diunder 60, problemano Sport e attività fisica in ascesa negli ultimi venti anni Malaria: approvato il primo vaccino che supera soglia di efficacia 75% prevista da OMS Come capire se nostro figlio ha bisogno degli occhiali con il ritorno a scuola HelloFresh partner del Mese della ...