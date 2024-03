ITS Academy | Programma triennale di utilizzo del Fondo di 145 milioni di euro | le disposizioni in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 29 dicembre di individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy ... (orizzontescuola)

E’ “ Istruzione Tecnologica Superiore per l’Industria 4.0 in Campania – Orientamento dei giovani”, l’ appuntamento da non perdere il 27 febbraio, ore 10:30, ... (ildenaro)

Oltre 80 i partecipanti alla Seconda edizione di “ITS Academy” Un momento annuale per rendere disponibili tutte le informazioni sugli ITS al mondo della ... (lombardiaeconomy)

IDA e DCD Academy: arriva Data Center Talent: Al via l’iniziativa di formazione destinata ai futuri talenti dei data center, con un programma di borse di studio ad hoc ...impresacity

ITS Startup Your Life: continua la formazione della Banking Academy ESG Italy di UniCredit per ITS Academy: Centralita` delle figure professionali tecniche richieste dal tessuto produttivo italiano, qualita` della formazione specialistica e necessita` ...teleborsa

La Provincia di Cremona entra in Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie per il Made in Italy: Svolta importante per la Fondazione ITS Academy Cremona: il Presidente della Provincia, Mirko Signoroni ha accolto lunedì 26 febbraio una delegazione dell’ITS Academy Cremona - Nuove Tecnologie per il ...welfarenetwork