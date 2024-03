Italiano non si fida e detta la ricetta anti Toro | Replicare l’intensità vista contro la Lazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Parola d’ordine, continuità. Stavolta più che mai. Vincenzoha martellato il gruppo da mercoledì scorso, quando sono ripresi i lavori dopo la vittoriala. Il tecnico chiede ai suoi di salire un ulteriore gradino dopo la bella prova di lunedì. "La continuità adesso è l’unica cosa che conta, è un problema che non siamo riusciti a risolvere. Non l’abbiamo ottenuta con costanza o comunque è sempre stato faticoso ottenerla. Abbiamo lavorato per dare valore alla vittorialaa livello di prestazione e atteggiamento. Sappiamo che attraverso quanto fatto vedere nell’ultima gara si può ottenere il massimo in ogni partita". Sarà una battaglia soprattutto a livello fisico, con il Torino che aggredisce alto uomo su uomo. "Lo confermo. Con loro sono partite difficili per il modo ...