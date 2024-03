Ita | 475 nuove assunzioni | la compagnia cerca 90 piloti | 330 assistenti di volo e 55 membri dello staff per aumentare flotta e rotte in vista dell' estate

Questa grande azienda italiana sta per assumere 475 lavoratori, ecco come puoi candidarti: Numeri in crescita che devono essere gestiti anche da nuove assunzioni che Ita ha già in programma di effettuare nei prossimi mesi. Si tratta di 475 nuove assunzioni tra piloti, assistenti di volo e ...money

Ita, via a 475 nuove assunzioni per aumentare flotta e rotte (in vista dell’estate): Chiuso l’anno con 15 milioni di passeggeri e conti finalmente positivi sul lungo raggio, Ita torna ad assumere in vista della stagione estiva. Le selezioni, iniziate a gennaio, hanno ...corriereadriatico

Benzina, bocciati i cartelli dei prezzi medi. Il ministero prepara un nuovo decreto: informazioni agli utenti ogni tre giorni: Ok ai cartelli con i prezzi della benzina, ma non aggiornati quotidianamente. La «cadenza giornaliera» dell’obbligo di indicare la quotazione media dei carburanti nelle stazioni ...ilmessaggero