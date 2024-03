Istat | Pil 2023 meglio del previsto Ma sul deficit pesa il Superbonus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Il sistema Italia nelcresce, sia pure di poco, più delle recenti previsioni. Anche se siamo sempre sotto l’1 per cento di Pil (0,9, dal0,7). Ma, soprattutto, ilè peggiore (-7,2%) delle stime, sebbene il debito pubblico segni un tangibile miglioramento (dal 140% al 137,3%) sia rispetto al 2022 sia rispetto alle ultime valutazioni. E questo mentre si mantiene stabile il livello dei prezzi a gennaio e sul fronte del lavoro cala l’occupazione, anche se aumentano in un anno i posti fissi di 362 mila unità. È questo lo scenario socio-economico delineato dagli ultimi numeri pubblicati dall’. Ed è uno scenario che determina, a stretto giro, un nuovo scontro politico tra il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che punta l’indice per l’ennesima volta contro il...