Israele respinge senza motivo gli aiuti umanitari La Cnn attacca su Gaza

(Di sabato 2 marzo 2024) Le autorità israeliane ostacolano l'invio dicon criteri «arbitrari e contraddittori». E' quanto sostiene e afferma la Cnn, dopo aver sentito oltre una ventina di operatori. Fra i beni respinti dal Cogat, l'ente israeliano di coordinamento per i territori palestinesi, responsabile per il passaggio degli, figurano anestetici e macchine per l'anestesia, bombole di ossigeno, ventilatori, sistemi di purificazione dell'acqua, kit sanitari, sacchi a pelo, medicine contro i tumori e anche datteri, riferisce l'emittente. «È un sistema deliberatamente opaco e ambiguo – la presa di posizione di un funzionarioo - puoi ottenere il via libera dal Cogat, ma poi la polizia, la finanza o la dogana respingono indietro il camion». Secondo le fonti, oltre ...

L’ Alta Corte di Londra ha respinto una richiesta di sospensione delle esportazioni di armi britanniche verso Israele . Lo riporta The Time of Israel citando ... (strumentipolitici)

Israele, ancora in dubbio la partecipazione di Eden Golan all’Eurovision: i due brani respinti “per motivi politici”: La partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2024 è tutt’altro che scontata, e dopo il respingimento della prima canzone proposta per motivi politici, la stessa sorte spetta anche alla sec ...ilriformista

Perché la richiesta di 8mila artisti di escludere Israele dalla Biennale di Venezia è sbagliata e va respinta: Caro direttore, «"Biennale, 8000 no a Israele - Sangiuliano: "Vergognoso"» titolava il Gazzettino. Ma no, signor Ministro, lasci che gli artisti gridino la loro ...ilgazzettino

Medici di Gaza e Onu: «Colpito da proiettili l’80 per cento dei feriti nella calca per gli aiuti umanitari»: Hamas respinge la richiesta israeliana di rivelare i nomi degli ... Manifestazione per il rilascio degli ostaggi (Getty Images). Israele smentisce l’invio di una delegazione in Egitto per i negoziati ...lettera43