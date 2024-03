Isola | Cristina Buccino torna sui social dopo due mesi di assenza e pubblica un selfie dall’ospedale

(Di sabato 2 marzo 2024)ha rivelato suidi aver dovuto affrontare un problema di salute che l’ha costretta ad un delicato intervento chirurgico. La modella e attrice nota per il ruolo di professoressa de L’Eredità e per aver partecipato nel 2015 alla decima stagione de L’dei Famosi – oltre che per i vari flirt con personaggi noti, da Andrea Iannone a Cristiano Ronaldo – da circa dueera scomparsa dai. Su Instagram, dove solitamente è molto attiva, la 38enne di Castrovillari (Calabria) èta svelando il motivo della sua, sorella maggiore di Maria Teresa e Donatella(con le quali ha fondato MCD Beauty Life, una linea di cosmetici), hato un ...

Dramma per la Vip, lo scatto dall’ospedale preoccupa: “Non potevo camminare”: Nel corso delle ultime ore Cristina Buccino si è resa protagonista di uno scatto che ha allarmato tutti i suoi fan: cosa è successo ...bigodino

Cristina Buccino in ospedale, la paura per l'intervento: «Non potevo camminare». Cosa è successo: Dopo l'intervento, Cristina Buccino è tornata sui social per aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute. La modella 38enne ha pubblicato un selfie nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ...ilmattino

Cristina Buccino in ospedale: "Mi hanno operata...": L'ultimo post, che Cristina Buccino aveva pubblicato sul suo account ... I telespettatori l'avevano conosciuta meglio grazie alla partecipazione all'Isola dei famosi nel 2015, quando approdò in ...ilgiornale