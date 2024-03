Ischia | un cappio alla gola | l?ultimo giallo di Antonella di Massa

Asinini e aguzzini | #4WD: C’è poco da fare: la fame fa uscire il lupo dalla tana! L’abolizione del reddito di cittadinanza è stata senza dubbio la causa scatenante l’aumento della domanda di lavoro nel nostro Paese e il contri ...ildispariquotidiano

Dramma a Buonopane, 19enne si toglie la vita: In questo modo la macchina dei soccorsi si è mossa per raggiungere via Cava Di Massa in località Buonopane nel comune di Barano d’Ischia. Un intervento di soccorso ... ha stretto il cappio è ha messo ...ilgolfo24

Un cadavere scoperto nelle campagne: è giallo: Il corpo senza vita, che non è stato ancora possibile identificare perché si troverebbe da tempo, era sotto un albero.stylo24