Ischia | il mistero del tubo di gomma attorno al collo di Antonella Di Massa

(Di sabato 2 marzo 2024) C’è un altronel giallo diDi, trovata morta adagli inviati di Chi l’ha visto?. Unche riguarda un tubicino ditrovatoaldel cadavere. Che somiglia quasi a un cappio. Mentre un sacchetto nero ricopriva la testa del cadavere. Entrambi gli elementi tendono ad accreditare la tesi del suicidio della 51enne di Casamicciola Terme adcon alcune ecchimosi sul corpo. Madre di due figli, era scomparsa il 17 febbraio scorso. Dopo aver lasciato un biglietto a casa. Con la sua Fiat Panda era arrivata fino a Succhivo, frazione del comune di Serrana Fontana. Intanto si attendono i primi risultati dell’autopsia. Ma a quanto pare la donna non è morta per soffocamento. Perché non ...

