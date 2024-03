Iris Arpfel | storia ed estetica di un’icona di stile

(Di sabato 2 marzo 2024) Impossibile non notarla e non riconoscerla, impossibile dimenticarla.Apfel, che è morta nella notte fra il primo Marzo, è stata una delle donne che hanno segnato maggiormente il mondo della moda e del design. Amava dire che loè nel DNA, non si può impararlo. Celebre per osare, per i suoi colori e bijoux. Si spegne a 102 anni, dopo aver vissuto una vita piena e sicuramente unica.Apfel e il suopersonale Molti, erroneamente credono cheApfel lavorasse nella moda, ma in realtà era una interior designer e disegnatrice di tessuti. Negli anni 50 insieme al marito fondò un’industria tessile la Old Wild Weavers. Ma il successo della coppia esplose quando vennero scelti per ...

Addio a Iris Apfel: la designer è morta a 102 anni: Iris Apfel è morta a 102 anni a Palm Beach, in Florida, venerdì 1 marzo. Nel corso della sua lunga carriera è stata consacrata come eccentrica e inimitabile icona di stile. Era attiva nel mondo della ...informazione

Addio a Iris Apfel, centenaria della moda: NEW YORK - Il mondo della moda, a New York ma non solo, è in lutto per Iris Apfel, ultracentenaria top model fino all'ultimo sempre sulla breccia. Mitica icona di stile il cui guardaroba nel 2005 fu ...tio.ch

Addio a Iris Apfel, icona della moda newyorkese: E' morta, a 102 anni, Iris Apfel, icona della moda a New York, celebre per le sue mise eccentriche e gli occhialoni. Due giorni fa aveva diffuso il suo ultimo post sui social, per festeggiare i 102 an ...primapaginanews