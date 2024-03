Iris Apfel | scomparsa un’icona di stile senza tempo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 2 marzo 2024)a 102 annididella moda mondiale, nata Barrel il 29 agosto 1921 a New York City eil 1° marzo 2024 a Palm Beach, Florida, è stata un’imprenditrice, interior designer e icona diamericana. La sua carriera e il suounico l’hanno resa una figura leggendaria nel mondo della moda e del design. Dopo aver studiato alla New York University,ha iniziato la sua carriera come arredatrice presso la rivista “Women’s Wear Daily”. Nel 1948 sposò Carl, con il quale fondò l’azienda tessile Old World Weavers nel 1950. L’azienda prosperò, ottenendo un contratto con la Casa ...