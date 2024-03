Iris Apfel morta a 102 anni | addio all’eccentrica modella ultraottantenne

(Di sabato 2 marzo 2024) Lo stile massimalista, gli enormi occhiali tondi e i capelli bianchi mai nascosti, questi gli elementi che hanno contraddistintoper tutta la sua carriera. L’imprenditrice, designer ed esperta di stoffe, improvvisamente a più di 80diventa una, simbolo che la moda, ma anche le passioni, non hanno età. Una vita passata L'articolo proviene da Il Difforme.

