Iris Apfel | l’influencer e icona della moda di 102 anni

(Di sabato 2 marzo 2024) Nome:Cognome: BarrelAnno di nascita: 1921Città: Queens, NYPiattaforme: InstagramCategoria:, interior design, influencer Chi eraQuella diè la storia di una viaggiatrice del tempo e delle generazioni. Nata a Queens nel 1921, sin da piccola nutrì una certa passione per laal punto che solo a 8già pronunciò la fatidica frase: “Non ho nulla da mettermi”. Figlia di Samuel Barrel e Sadye Asofsky, sua madre lavorava in una boutique di abbigliamento. Proprio lì la piccolasi divertiva a improvvisare sfilate e provare gli abiti. Si laureò in storia all’Università di New York e frequentò l’Accademia delle Arti presso l’Università del Wisconsin-Madison. Tra uno studio e l’altro, ...