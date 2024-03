Iris Apfel | l’icona della moda di New York muore a 102 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 2 marzo 2024)è morta venerdì primo marzo a 102. Soltanto due giorni fa aveva celebrato i suoi 102e mezzo su Instagram: ora sul social si legge l’annunciosua morte sotto una foto che la ritrae con un lungo abito coloro oro e grandi occhiali neri. Il suo ultimo lavoro è stato una collezione per H&M, ma negliha lavorato per Citroën, Magnum, Happy Calze e Mac.aveva 2,9 milioni di follower su Instagram e sfilava ancora sulla sua sedia a rotelle. Era nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New. Poi aveva studiato storia dell’arte prima di diventare designer d’interni. «Un giorno qualcuno mi ha detto “Non sei carina e non lo sarai mai, ma non importa, ...