Iris Apfel | addio all’iconico personaggio della moda | aveva 102 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 marzo 2024)è morta nella giornata di ieri 1 marzo: l’annuncio arrivava dal profilo Instagram dove appare con un vistoso abito lungo ed bracciali dorati. MortaUn fiume di commenti con in testa Lenny Kravitz che la ringrazia per essere stata una fonte di energia ed ispirazione ha invaso l’ultimo post dell’iconicoche ha segnato la. Nata a New York nel 1921, dopo aver studiato presso l’accademia d’arte dell’Università del Wisconsin ha lavorato nella “Bibbia”, la rivista Women’s Wears Daily. Sposa Carlnel 1948 instaurando al tempo stesso un sodalizio professionale con la Old Wild Weavers attiva fino al 1992. Ottiene un grande successo come interior designer, curando le ...