Iran | al voto ha vinto l' astensione

Paese alle urne per il rinnovo del Parlamento e dell'Assemblea degli Esperti, vincitori annunciati gli ultraconservatori Sullo sfondo di due guerre a cui non ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sullo sfondo di due guerre a cui non è certo estraneo, a Gaza come attore protagonista e in Ucraina più defilato, ... (dayitalianews)

Astensione record in Iran, solo il 41% alle urne: Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!giornaledibrescia

Iran: media, affluenza alle elezioni intorno al 40 per cento: Teheran, 01 mar 23:25 - (Agenzia Nova) - Le prime informazioni provenienti dai media dell’Iran indicano un'affluenza alle elezioni ... milioni di persone abbiano esercitato il loro diritto di voto ...agenzianova

In Iran vince il partito del boicottaggio contro l'appello alla mobilitazione di Khamenei: Mai così pochi Iraniani hanno legittimato i seggi come in queste elezioni, le prime da quando è morta Mahsa Amini. Una sconfitta eloquente per gli ayatollah al potere dalla Rivoluzione islamica del ...ilfoglio