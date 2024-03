Ipotesi ricorso Napoli contro la Juve | svelata la reazione del club bianconero

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 2 marzo 2024) Mondiale per, De Laurentiis starebbe pensando di presentarealla FIFAla: ladella società bianconera Hanno fatto tanto discutere le dichiarazioni di De Laurentiis al Financial Times, a margine del “Business of football summit”. Il presidente ha toccato i temi più svariati, soffermandosi tra le altre cose anche sul prossimo Mondiale per. La nuova competizione FIFA per introiti e prestigio rappresenta un’occasione d’oro per i. Sicuramente però, come ribadito anche dallo stesso presidente, c’è il rischio di intasare i calendari, già fin troppo fitti. Ciò nonostante ilvuole esserci negli Stati Uniti d’America, sede della prima edizione nel 2025. Tra ile la qualificazione al ...