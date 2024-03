"Io sono di San Siro". Lo sballo con il gas la lama nel calzino e la testimone intimidita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) La foto di gruppo davanti al cancello di via Zamagna 4, uno degli stabili più degradati e problematici del quartiere, è datata aprile 2021: volti coperti con magliette e passamontagna, dito medio a favor di smartphone e addominali scolpiti. Tra i ragazzi "taggati" c’è pure Anwar L., 19 anni compiuti a ottobre come il gemello Akram, arrestato ieri mattina dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia per il raid a coltellate del 4 novembre in corso Como. Due giorni dopo l’agguato quasi costato la vita al ventunenne D., uno dei suoi amici, A., a sua volta colpito a un dito nel tentativo di difenderlo, si presenta spontaneamente negli uffici di via Schiaparelli e rivela un particolare determinante per indirizzare gli accertamenti investigativi: partendo dalla frase pronunciata da uno degli aggressori ("di San"), ha fatto una ricerca on ...