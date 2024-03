“Io e Niccolò? Ecco la verità” MasterChef 13 | la vincitrice Eleonora costretta a parlare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Riso è ladella tredicesima edizione diItalia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Sul podio insieme a lei, in una finale piena di emozioni, Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra palermitano che vive a Monaco di Baviera. Al quarto posto Sara Bellinzona, impiegata di 24 anni di Montalto Pavese in provincia di Pavia, eliminata dopo la Mystery Box e l'Invention Test per i quali è arrivato in cucina lo chef Andreas Caminada, 3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella classifica World's 50 Best Restaurants con il suo ristorante Schloss Schauenstein.