Investe ed uccide un 21enne lungo l’Appia | poi si consegna | “Non mi sono accorto di averlo colpito”

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Un tragico incidente quello costato la vita ad un ragazzola via Appia nel Territorio di Terracina. Un giovane di 21 anni, di origini albanesi, è stato travolto da un furgone, guidato da un uomo di 60 anni, dipendente di una ditta locale. Il Tragico Incidente e la Reazione del Conducente Il conducente del furgone, dopo l’incidente, si è recato spontaneamente dai Carabinieri per raccontare l’accaduto. Ha spiegato di aver percepito di aver urtato qualcosa mentre era alla guida, senza rendersi conto immediatamente della gravità di quanto accaduto. Tornato sul luogo dell’impatto, ha scoperto il corpo senza vita del giovane, tragicamente deceduto sul colpo, adagiato tra i cespugli oltre il guardrail. Denuncia e Accertamenti in Corso Il sessantenne è stato denunciato e dovrà ora rispondere di omicidio stradale. Le forze ...